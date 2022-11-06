С 2018 года Леся Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Ле Маршрутка", "Кто сверху?". С начала полномасштабного вторжения рф звезда организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого, помогала людям с поиском жилья и питания. Позже ведущая сообщила, что закрыла убежище, поскольку поток людей существенно уменьшился, и активно принялась за съемки нового сезона "Ле Маршрутки".

Уже готов предварительный монтаж третьего сезона, поэтому Никитюк на своей странице в Instagram решила поделиться с украинцами эмоциональными кадрами. Уже после полуночи Леся со слезами на глазах смотрела, что ей с командой удалось наснимать.

"Не сплю... смотрю первый монтаж программы Ле Маршрутка... Это просто слезы... боль и невероятные герои нашего времени", - признается ведущая.

В кадре, на самом старте съемок, Никитюк позирует на фоне той самой маршрутки, но простреленной вражескими пулями и осколками, и рассуждает, что делать дальше.

"Мы развивали внутренний туризм нашей страны, мы возили людей. Эта маршрутка была набита людьми, героями. В Мариуполе, в Запорожской области... И что теперь делать...", - говорит ведущая.

Напомним, Леся Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.