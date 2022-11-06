На своей странице в Instagram звезда опубликовала пост, посвященный ее дочери от первого брака Ульяне, которую Тоня родила когда ей было всего 17 лет. 6 ноября девушке исполняется 24 года.

"Поздравляю тебя, мое солнышко, с твоим днем ​​❤️ я все помню, какой был невероятный сюрприз - ждала Марка, а родилась Уля🌞 Ты у меня особенная девочка, а сегодня, в твои 24 года, могу сказать - девушка. Желаю тебе никогда не опускать руки, никогда не унывать, никогда не разрывать свою прекрасную, добрую душу. Счастья тебе, любви и веры! Я скоро буду рядом. Ты мой сюрприз навеки. Мама", - написала Матвиенко.

Певица также показала подборку редких фото с дочерью, на которых, кроме них, засветились Нина Матвиенко и дочь Тони от Арсена Мирзояна Нина.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям: "Вам очень повезло с бабушкой ❤️"; "Искренне поздравляю, желаю крепкого здоровья, и да благословит Господь и хранит"; "Поздравляем!!! Мира и здоровья на многие многие лета!".

Ранее Тоня Матвиенко рассказывала, что ее дочь Ульяна где-то 2-3 месяца после полномасштабного вторжения рф была в Берлине, но потом вернулась в Украину, потому что хотела волонтерить и работать на благо родины.

Напомним, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.

Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.

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