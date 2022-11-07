Комаров имеет брата Николая и сестру Ангелину, которые являются двойняшками и младше его на шесть лет. На своей странице в Instagram Ангелина Комарова поделилась своим счастьем: она стала мамой.

Сестра телеведущего узнала, что беременна, на четвертый день полномасштабной войны, а уже 1 ноября родила сына. Через несколько дней после родов на своей странице в Instagram она разместила пост, в котором поздравила малыша с днем ​​рождения.

При этом Ангелина решила эпатировать публику, показав после серии трогательных фото, где она нежно держит ребенка на руках, эффектное фото в полный рост, на котором видно, что она обула туфли на экстремально высоком каблуке с платформой.

Имя малыша сестра Дмитрия Комарова пока не раскрывает. Кроме сыночка, она уже воспитывает двухлетнюю дочь Алису.

В комментариях звездную маму и ее сына засыпали поздравлениями:

"Поздравляю маленького украинца! Пусть растет здоровым, счастливым, умным мальчиком 😊🥰 А мамочка красавица 😍, как вам удалось быть такой красивой в роддоме даже не представляю";

"Самая модная мать!";

"Мои поздравления, дорогая! Ты - не просто очаровательная мама, ты - произведение искусства! Восхищаюсь!! ❤️".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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