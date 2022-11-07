В своем Telegram-канале артистка записала видеообращение, в котором снова призвала украинцев, еще не проголосовавших за жюри Нацотбора в приложении "Дія", сделать свой выбор. Кароль показала свое лицо без фильтров и пожаловалась, что в телеграмме их просто нет.

Украинцы должны выбрать кандидата, который займет судейское кресло на Нацотборе на Евровидение-2023, среди 10 вариантов: Джамала, Дзидзьо, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко из Go_A, Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя, Валерий Харчишин.

"Обычно я не спамлю здесь просьбами, рекламами и так далее, потому что это дневник мечтательницы, это размышления и все такое. Спасибо всем подписчикам, которые здесь есть, но обращусь к вам все же. В приложении Дія сейчас проходит голосование за членов жюри на конкурс Евровидения", — объяснила артистка и добавила, что процент проголосовавших очень маленький.

"Очень мало людей проголосовали, а потом будут спрашивать: "А почему так? А мы не знали". Передайте всем своим, что это наше общее дело и это представление страны. Мы все должны выбрать того верного человека, который поедет и будет круто выглядеть на фоне всех. Переходите, голосуйте и всегда поддерживайте все инициативы, касающиеся нашей государства", - подчеркнула Кароль.

Пока лидерами голосования являются Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала. Тина Кароль совсем немного отстает, но сама отдала свой голос за Санину.

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