Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик тронула других знаменитостей кадром со своим мужем и детьми.

Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем Андреем Диким благодаря проекту "Танцы со звездами". С 2011 года пара счастлива в браке. Они воспитывают двух дочерей Диану (2012) и Полину (2018).

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила трогательное семейное фото, сделанное в салоне авто. Андрей сидит за рулем, рядом Лилия держит в руках букет желтых и синих хризантем, а позади — их дочки с праздничными шарами.

"Сейчас так важно дарить радость…", — написала Ребрик под фотографией, добавив тег #еслиживытонужножить.

Публикацию лайками оценили знаменитые коллеги Лилии: Ольга Сумская, Юрий Горбунов, Анна Саливанчук и Григорий Решетник.

Украинцы в комментариях также поддержали ведущую и восхищаются звездным семейством: "Хочу вас всех обнять. Дико люблю ❤️ Все обязательно будет хорошо", " Прекрасные❤️", " Хорошенькие 🔥", "100%💙💛".

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, Лилия Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.