Певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич после неудачи в голосовании за судей Нацотбора на Евровидение обратилась к поклонникам.

7 ноября в приложении "Дія" завершился опрос, в котором украинцы выбирали судей Нацотбора на Евровидение-2023. Всего было 10 кандидатов: Джамала, Дзидзьо, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко из Go_A, Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя, Валерий Харчишин.

По результатам голосования в тройку судей Нацотбора попали Тарас Тополя – 17,41%, Джамала – 15,71%, Юлия Санина – 15,69%. Четвертой, с мизерным отрывом стала Тина Кароль. Она набрала 15,68%.

Злата Огневич стала одним из аутсадеров голосования, у нее всего 6,09%. Не помогло и то, что она прямо просила украинцев о поддержке в соцсетях.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала о результатах голосования и не стала огорчаться.

"Завершилось голосование за жюри в национальном отборе на Евровидение. Такой поддержки, как за эту неделю я давно не получала. ♥️ Более 30 000 ❗️людей хотели видеть именно меня, я благодарна Суспільному и Дії за честное и открытое голосование. В этом году в жюри будут самые достойные, потому что их справедливо выбрали люди. Поздравляю Юлию Санину, Джамалу и Тараса Тополю. Буду ждать отбор и, возможно, сделаем с вами стрим или обзор участников нацотбора, как вам эта идея? 💙💛", - написала Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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