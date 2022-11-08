Актриса театра и кино Ольга Сумская похвасталась новым костюмом смелого ярко-желтого цвета и заодно сообщила своих планах на ближайшее будущее.

Так, 56-летняя актриса на личном примере показала, что костюм канареечного цвета можно дополнить черным плащом и черной кепкой. Также Сумская предпочла белые кроссовки с синей, розовой, желтой и зеленой полосами.

«Еду на съемки интересного проекта», - сообщил Сумская, уже сидя в машине.

Добавим, недавно Ольга Сумская вернулась в родной Киев из Испании, где принимала участие в благотворительном мероприятии. Актриса призналась, что ей крайне непривычно после света и огней другой страны снова увидеть свой любимый город в темноте.

«Но Господь с нами и Михаил Архистратиг защитит, мы верим! Наш родной Киев, ты будешь сиять!», - эмоционально высказалась Сумская.

Добавим, старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная по-прежнему живет в Москве с мужем-россиянином и двумя детьми. Сумская утверждает, что она "в режиме страшного террора", поэтому не может поддержать Украину публично. Также Сумскую разгневали советы относительно того, чтобы отказаться от родной дочери.

«Когда мне "прилетают" какие-то советы вроде того, что я должна отречься от своих детей, – никогда, даже мысли такой нет. И вообще как можно такое советовать матери?», - говорила она.

Напомним, стал известен состав жюри Нацотбора Евровидение и реакция Тины Кароль.

Также сообщалось, что Анатолий Анатолич пробежал марафон ради ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лилия Ребрик тронула Сумскую и Горбунова новым фото с мужем и дочками.