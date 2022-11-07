Популярный украинский певец, снискавший славу благодаря участию в шоу "Голос країни", Арсен Мирзоян долгое время не выходил на связь с поклонниками в соцсетях.

Артист после полномасштабного вторжения рф отправил жену певицу Тоню Матвиенко и дочь за границу, а сам остался в Украине и, как может, помогает украинским защитникам и пострадавшим от войны. Мирзоян время от времени уезжает из Украины за машинами на фронт и благотворительные концерты. Недавно после выступления в Европе он наконец-то встретился с семьей в Кракове.

Теперь артист решил вернуться в Instagram и рассказал украинцам, чем занимался.

"Что-то давно не был здесь… Фотографию сделал во время передачи тысячного автомобиля. Для воинской части 3018 национальной гвардии. Карета скорой «Мрия»", — написал Арсен под фото разрушенного самолета "Мрия" и добавил, что вместе с командой волонтеров мало рассказывает о том, что они делают.

Кроме того, Мирзоян успел дать за это время еще 6 благотворительных концертов, где вместе с ним выступала певица Злата Огневич.

Поклонники в комментариях поддержали артиста: "Арсен, пока Вас не было, музыка Ваша не прекращала звучать: и в наушниках, и под гитару", "Знала бы, когда, подъехала бы! Была бы рада увидеться, поздороваться! Это наша часть. Спасибо 👏", "Арсен, спасибо за вклад в общую победу🙏💙💛очень жду концертов..хотя бы в метро", "Вы это сделали!👏Как сказали! Раньше нового года…Благодарю вас!", "Горжусь вами, котики🔥", "С возвращением ❤️".

Напомним, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.

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