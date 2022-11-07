Джамала выступила в черном платье с декоративными элементами-веревками на юбке и рукавах.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала, которая стала победительницей конкурса "Евровидение" в 2016 году, дала свое первое выступление в Украине за 8 месяцев полномасштабной войны. Оно состоялось в киевском музее Ханенко. Кадрами из выступления артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Джамала выступила в черном платье с декоративными элементами-веревками на юбке и рукавах. Когда певица двигалась на импровизированной сцене – веревки с узелками напоминали маленькие плети или ленты.

В качестве головного убора певица выбрала золотой ободок - из лавровых листьев и монеток. Подобный одновременно короне, венку и головному убору индейского воина. Образ дополняли макияж с акцентом на глаза и распущенные по плечам волосы.

"Сложилось как есть. По-домашнему тепло и необыкновенно красиво. В маленькой комнатушке, которая когда-то была гостиной Ханенко, впервые мы сыграли "Поклик" и собрали более 200 тыс. для 57 бригады", - написала под кадрами Джамала.

Пользователи не могли оставить певицу без комплиментов и начали засыпать ее хвалебными комментариями, называя "феей, красавицей и богиней".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.