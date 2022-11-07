Благодарные воины иногда присылают Татьяне Песик "сувениры" с передовой, которые потом разыгрывают среди задонативших украинцев.

Комик и актриса шоу "Лига смеха" и "Женский квартал" Татьяна Песик приехала из Тернополя в столицу на съемки нового проекта. Проснувшись от первых взрывов, актриса решила вернуться в родной город. В интервью для "ЖВЛ" она призналась, почему не уехала за границу и рассказала о нетипичном "сувенире" от бойцов ВСУ с передовой.

Приехав домой, мама собрала Тане тревожный чемодан, чтобы в случае опасности она смогла выехать за границу. Однако звездная дочь даже не рассматривала такую возможность.

"У меня вообще такой мысли не было. Ни желания оставлять страну, ни желания оставлять одних родителей. Почему я должна ехать за границу, занимать чье-то место?!", рассказала Татьяна Песик.





Татьяна Песик и ее коллеги из комедийной группы "VIP Тернополь" после начала полномасштабной войны начали заниматься волонтерством. Благодарные воины иногда присылают юмористам "сувениры" с передовой, которые потом разыгрывают среди задонативших украинцев. Так дома у Татьяны Песик оказалось крыло российского самолета.

"У меня дома, чтобы вы понимали, лежит крыло российского самолета. Военные передали. Такое огромное. И я его хочу сейчас разыграть, не знаю, кому оно нужно будет дома", – поделилась юмористка.

Напомним, что звезда "Женского квартала" Песик впервые вернулась домой с начала войны, трогательные кадры.

Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" Песик стала на автомобили, скопировав позу Ван Дамма.

Также Politeka писала, что pвезда "Женского квартала" Песик подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.