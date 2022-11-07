Леся Никитюк обратилась к тем украинцам, которые столкнулись с плохим настроением из-за мрачной погоды, отсутствия света, Интернета и прочих факторов.

Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк не зря снискала себе славу народной ведущей – поклонники обожают ее за фирменное чувство юмора, умение посмеяться над собой и постоянный позитив. А теледива, в свою очередь, регулярно радует их новым увлекательным контентом в Instagram. В этот раз она обратилась к украинцам, у которых плохое настроение, и рассмешила сеть.

В частности, Леся Никитюк обратилась к тем украинцам, которые столкнулись с плохим настроением из-за мрачной погоды, отсутствия света, Интернета и прочих факторов. Она напомнила, что есть как минимум одна причина радоваться каждому новому дню своей жизни.

"Желаю здоровья! Желаю крепкого! Если у вас сегодня нет настроения, на душе тревога, в сердце – рана, света нет, воды нет, Интернета нет, погода – мрак... Не расстраивайтесь – кто-то вообще с российским паспортом родился", – сказала Леся Никитюк.

Подписчики ведущей благодарили ее за поднятие настроения: "Ты знаешь, как поднять настроение", "Родилась сегодня, и, Слава Богу, с украинским паспортом", "Боже, вы гениальная. Рассмешили. Легче на душе стало".

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.

Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.



