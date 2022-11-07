Украинская певица Камалия сейчас живет в Лондоне с дочерьми и мужем - пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром и его детьми от первого брака. В программе "ЖВЛ" Камалия призналась, что у нее в последнее время сложились плохие отношения со старшей дочерью мужа, мама которой живет в москве.
С сыном Арманом артистка нашла общую речь, но с дочерью Татьяной возникают споры из-за вторжения россии в Украину.
"Мне не легко. С сыном Захура Арманом легко, а с дочерью - нет. Сейчас уже пытаемся не пересекаться. Я постоянно смотрю новости украинские и очень часто высказываюсь по поводу россиян. Ее это обижает, потому что ее мама - россиянка. И у нас такая "война" между нами", - призналась исполнительница Камалия.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Ювелирная работа": в центре Донецка мощнейший пожар, сбылось предостережение
Ефросинина новым постом зацепила Никитюк, Бадоева и других знаменитостей: "Как же много..."
Глущенко из "Дизель шоу" в новом образе удивила кардинальными изменениями во внешности: "Ну а теперь..."
"Готовятся к худшему": звезда "1+1" Падалко обратилась к украинцам с важными новостями
Разница в возрасте между Камалией и дочерью Захура - всего пять лет. В конфликте женщин 67-летний бизнесмен старается придерживаться нейтральной позиции.
"Мы находимся в доме дочери. Конечно ей тоже обидно, потому что постоянно ругают... Ее мама ничего плохого не делает, она тоже против этой войны. Камалия, естественно, в ярости молотит всех русских. Ей это не нравится. На этой почве иногда бывают какие-то споры", - в свою очередь заявил Мохаммад Захур.
Напомним, что самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.