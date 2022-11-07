Разница в возрасте между Камалией и дочерью Захура - всего пять лет. В конфликте женщин 67-летний бизнесмен старается придерживаться нейтральной позиции.

Украинская певица Камалия сейчас живет в Лондоне с дочерьми и мужем - пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром и его детьми от первого брака. В программе "ЖВЛ" Камалия призналась, что у нее в последнее время сложились плохие отношения со старшей дочерью мужа, мама которой живет в москве.

С сыном Арманом артистка нашла общую речь, но с дочерью Татьяной возникают споры из-за вторжения россии в Украину.

"Мне не легко. С сыном Захура Арманом легко, а с дочерью - нет. Сейчас уже пытаемся не пересекаться. Я постоянно смотрю новости украинские и очень часто высказываюсь по поводу россиян. Ее это обижает, потому что ее мама - россиянка. И у нас такая "война" между нами", - призналась исполнительница Камалия.

Разница в возрасте между Камалией и дочерью Захура - всего пять лет. В конфликте женщин 67-летний бизнесмен старается придерживаться нейтральной позиции.

"Мы находимся в доме дочери. Конечно ей тоже обидно, потому что постоянно ругают... Ее мама ничего плохого не делает, она тоже против этой войны. Камалия, естественно, в ярости молотит всех русских. Ей это не нравится. На этой почве иногда бывают какие-то споры", - в свою очередь заявил Мохаммад Захур.

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