Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась необычным фото в ярком образе и обратилась к украинцам после голосования за судей на Нацотбор на Евровидение.

Как оказалось, украинцы поддержали Юлию Санину во время голосования, и она стала одной из трех звездных судей, которые будут выбирать кандидата от Украины, который представит нашу страну на Евровидение. Вместе с Саниной в жюри будут сидеть Джамала и Тарас Тополя из группы "Антитела".

В своем посте Юлия поблагодарила поклонников за поддержку: "Спасибо за доверие! С результатом 15,69% прошли в состав жюри Нацотбора Евровидения. Все будет хорошо, выберем лучшего артиста от Украины вместе".

Пользователи тут же начали комментировать новую публикацию звезды: "Очень хотела вас в жюри, просила, чтобы голосовали за вас", "Поздравляю! Это справедливо, это заслуженно, это о народной любви!", "Лучше бы от Украины выступать, шикарная группа", "Поздравляю, приятно будет видеть вас в жюри, вы заслуживаете там быть", "Ура. Вы крутые. Голосовала за вас, и не ошиблась", "Это круто действительно, но еще бы вас увидеть, как участника от Украины. Это было бы вообще топ", "Болела за вас и голосовала".

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