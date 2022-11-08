Популярная украинская певица Алина Гросу, которая после года брака развелась с российским бизнесменом Александром Комковым и через время, похоже, вышла замуж за героя своих клипов Романа Полянского, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото и рассказала, что они были сделаны до операции.

Так, ранее Алина рассказала поклонникам, что пережила трехчасовую операцию, но не стала уточнять, что именно ей лечили. Теперь же показала фото без обработки и рассказала, что они были сделаны до этой операции. На фотографиях певица позирует в темной кожаной куртке с шипами и белой футболке. Ее волосы собраны в высокий небрежный хвост, а на лице легкий макияж. Также можно заметить обручальное кольцо на руке артистки.

В подписи к публикации Гросу написала: "Немного фоток без фотошопа и всяческих обработок до операционной давности, чтобы не забывали, как выгляжу. Друзья, спасибо за ваши самые теплые слова, за поддержку. Если бы не вы, не знаю, как бы я смогла. Лично благодарю каждого, кто еще посылает мне свои сообщения в директ. Я с вами и тоже поддерживаю вас в это нелегкое время. А настроение у меня такое".

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