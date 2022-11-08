Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео и рассказал о новом рецепте.

Как оказалось, Евгений показал на видео, как готовил вареники с необычной начинкой, а именно макаронами со шкварками. В подписи к публикации ресторатор спросил у пользователей, что они думают о такой начинке.

"У меня на ютубе есть рецепт вареников с макаронами и шкварками внутри. Ваши эмоции? Но еще там нормальная такая еда, которая не будет вас шокировать. Потому что я действительно много стараюсь делать под ваш запрос. Чтобы у вас потом было такое ощущение типа, вы вот только вчера подумали о медовике, а я вам уже сегодня дал его рецепт. А еще там много украинского. Те самые блюда, которых вы ждали всю жизнь, просто не знали об этом. Но когда попробуете, то все поймете. Стараюсь такое вот делать для вас. А еще вы можете быть теми людьми, благодаря которым существует мой ютуб", - написал Клопотенко.

Стоит отметить, что мнения людей о рецепте таких вареников разошлись. В комментариях началась дискуссия о том, что это по сути тесто в тесте или масляное масло. Однако, есть и те, кому идея понравилась, особенно такие вареники подойдут детям, которые очень любят макароны.

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