Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео и рассказал о новом рецепте.
Как оказалось, Евгений показал на видео, как готовил вареники с необычной начинкой, а именно макаронами со шкварками. В подписи к публикации ресторатор спросил у пользователей, что они думают о такой начинке.
"У меня на ютубе есть рецепт вареников с макаронами и шкварками внутри. Ваши эмоции? Но еще там нормальная такая еда, которая не будет вас шокировать. Потому что я действительно много стараюсь делать под ваш запрос. Чтобы у вас потом было такое ощущение типа, вы вот только вчера подумали о медовике, а я вам уже сегодня дал его рецепт. А еще там много украинского. Те самые блюда, которых вы ждали всю жизнь, просто не знали об этом. Но когда попробуете, то все поймете. Стараюсь такое вот делать для вас. А еще вы можете быть теми людьми, благодаря которым существует мой ютуб", - написал Клопотенко.
Стоит отметить, что мнения людей о рецепте таких вареников разошлись. В комментариях началась дискуссия о том, что это по сути тесто в тесте или масляное масло. Однако, есть и те, кому идея понравилась, особенно такие вареники подойдут детям, которые очень любят макароны.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Звезда "1+1" Падалко рассказала о новом безумном предложении у россиян: "Чтобы не платить..."
"Хотим предупредить": электронергия может исчезнуть раньше графика и надольше, кого из украинцев касается
«Кругом могилы, как там жить вообще?»: Сеть потрясли новые кадры из оккупированного Луганска
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил украинцам печальную новость: "Друзья, в связи с..."
Напомним, Звезда "Женского квартала" Песик получила нетипичный "сувенир" от бойцов ВСУ с передовой: "Такое огромное...".
Как сообщала Politeka, "Самая сложная болезнь, которую переживал": жена Павлика поделилась, как чувствует себя годовалый сын.
Также Politeka писала, что Джамала в золотом венке выступила в Украине, показав чарующую атмосферу: "В маленькой комнатушке...".