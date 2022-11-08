Артистка с начала полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с сыном Тамерланом уехала за границу и не участвовала в последних выпусках "Дизель шоу".

В этот раз на своей странице в Instagram Яна Глущенко разместила трогательное видео с сыном и рассказала, как им живется в Европе.

"Сколько же всего изменилось в жизни каждого украинца. Как я хочу вернуться в свою Свободную и Независимую Украину❤️. Каждое утро просыпаешься и так ждешь этих слов: «Мы победили, возвращайтесь» 🏡. Да, мы выехали с сыном еще в начале войны, уезжали, не зная куда, но туда, где безопасно. Так мы пробыли 7 месяцев в одной стране, сейчас уже в другой. Как нам хочется домой… 😭", - пишет звезда "Дизель шоу".

Но, как признается Яна, она пока боится возвращаться.

"Но страх сейчас на первом месте, страх не за себя, а за ребенка. К сожалению, никто не знает, когда это все кончится, однако каждый надеется, что очень скоро будет НАША победа 💪🏻. Жизнь в другой стране это не отдых, это просто место временного пребывания, потому что душа в своей неньке 🙏🏻. Молимся за каждого украинца, безгранично гордимся нашими ребятами из ВСУ, невероятно благодарны ПВО. Все будет Украина", - подчеркнула артистка.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

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