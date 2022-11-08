Алан Бадоев поинтересовался, знают ли эти артисты вообще значение слова "родина" или же могут только цинично о ней петь.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили ко дню народного единства в россии. Они пели об "угрозе национальному суверенитету" и призывают россиян ехать на войну в Украине, убивать мирное население и украинских защитников. Бадоев после этого не сдержался и высказался в Instagram о российских артистах, призывающих убивать украинцев на войне.

В клипе фигурируют такие артисты: Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Ая (группа "Город 312"), Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов и другие.

Алан Бадоев возмущен таким творчеством и прямо сказал российским артистам, что они призывают россиян "вставать и идти умирать" и "вставать и идти убивать". Также он поинтересовался, знают ли эти артисты вообще значение слова "родина" или же могут только цинично о ней петь.

"Вы же поете: "Вставай и иди умирай", "Вставай и иди убивай". Это ведь парадоксальный нонсенс. Вы же свои последние годы жизни (некоторые из вас), а некоторые последние годы славы расписываете под призыв умирать и убивать. Какая там родина в ваших глазах? Вы хоть знаете, что это такое? Вообще понимаете, что такое ответственность перед своим слушателем и зрителем? Это самое мерзкое, что я когда-либо видел в своей жизни. Как же мне досадно, что когда-то я работал со многими из вас, с теми, кто в этом убийственном строю. Очень тщедушно. Очень брезгую вами", - отметил Алан Бадоев.



Напомним, что Бадоев наглядно показал, как подгорает на рф из-за Барских.

Как сообщала Politeka, выехавший во время войны Алан Бадоев взбудоражил украинцев кадрами из Европы.

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