Актер и певец Андрей Данилко жил с мамой в крохотной квартире с туалетом на улице и не по наслышке знает, что такое бедность.

Однако, как утверждает Данилко, тогда, для него маленького, это не было проблемой.

«Мы были очень счастливыми, потому что не знали, как бывает по-другому. И то, что мне хотелось – я всегда мог это получить. Сдавал бутылки, собирал или ходил – щедровал. И я это ждал весь год, я брал подругу Таню Гавриленко и мы ходили по квартирам и щедровали. И за это была такса – 20 копеек. Когда нам давали конфеты, мы всегда были расстроены: «Блин, конфеты!». Потому что мы собирали деньги», - рассказал Данилко в интервью «Скажи Гордеевой».

По словам артиста, по том он ждал старый Новый Год и радовался, что он мальчик, а не девочка.

«Потомучто девочки не должны были ходить посевать, а только мальчики. И я ходил в пять утра, сонные люди открывали и я посыпал. И тогда уже давали три рубля», - вспоминает Данилко.

В одном из своих предыдущих интервью Данилко рассказывал, что на деньги, вырученные от сдачи бутылок, он покупал себе марки.

«Сдаю, а приемщица пальцем по горлышку проведет и говорит: «Щербата!». Щербатые я забирал, потому что эти тетки все, что забраковали, потом себе брали. Хитрый был — они терпеть меня не могли, и вот бутылок на санки наберу, сдам — и уже при деньгах», - вспоминал артист.

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, держит ли он обиду на своего отца, который пьяным поднимал руку на жену.

Также Данилко признался, почему его вещи теперь только черного цвета.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко прячет под кепкой.