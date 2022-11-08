В интервью изданию "Твоє місто" певица, которой в 2019 году присвоили звание заслуженной артистки Украины, высказалась о значении государственных наград.

"Приятно, что заметили мое существование в нашей Украине, спасибо! Для меня это гордость, что я что-то сделала, и это того стоит. Но, к сожалению, мы видим, как сегодня власть разбрасывается орденами – орден ІІІ степени Козловскому, как получают звание те, что «за паребриком», имея народных и заслуженных артистов… Не хочется иметь это звание, не хочется быть им подобным. Власть абсолютно нивелировала эти звания и вообще этот статус", — рассказала Оксана Муха.

Звезда также объяснила, по какой процедуре происходит определение, кто станет "заслуженным". Здесь, по ее словам, все просто: артист должен наработать достаточный творческий багаж и определенное количество сольных концертов, а от власти этот вопрос не зависит.

"Но у нас умеют это делать как-то странно. Когда мы видим людей, получивших заслуги, это в голове не укладывается. Человек был в россии, зарабатывал на россию, привозил сюда деньги оттуда. Это был такой сочетанный организм. Этот же Козловский – я этого пережить не могу, это плевок мне в душу от нашего действующего президента", — подчеркнула Муха.

Напомним, Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента.

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