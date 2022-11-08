В этот раз на своей странице в Instagram жена комика решила поделиться с украинцами девятью способами провести время без света, но с пользой.
"Расскажу вам по секрету. План сейчас у украинцев один! Не строить никаких планов!😂 Потому как человек предполагает, а электросеть располагает. И пропадает свет в наших квартирах, как трагическая экспедиция Франклина. Но и на этот счет у нас есть свой алгоритм. Итак, по пунктам!", — пишет Наталья.
Во-первых, можно просто прогуляться.
"Днем, вечером, ночью. Нет, стоп, ночью комендантский. А вот днем и вечером мы первым делом берем хвостатого и мчим дышать свежим ноябрьским воздухом! Долго мчим, вдумчиво, девять этажей вниз, а потом вверх, соответственно. Это, правда, уже за две прогулки канает, но пёс рад безмерно. Так что теперь вы в курсе, кто в нашей семье просто ликует при световом форс-мажоре!😂", — поделилась супруга Степана Казанина.
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Второй вариант — книги, третий — настольные игры, четвертый — просмотр фильмов, заранее скачанных на планшет.
"5️⃣ Ужин на газовой горелке. Увлекательный квест с использованием непонятных предметов. В первый раз проходится с особыми ̶м̶а̶т̶ю̶к̶а̶м̶и̶ восторгами! 6️⃣ Если не сработал пункт 5. Ищем ближайший работающий ресторанчик и забываем предыдущий пункт, как пароль от соцсетей", — советует жена звезды "Квартал 95".
Седьмой способ — девчачий: "Секрет моего идеального маникюра. Обновляю каждый раз в салончике по соседству. Спасибо, ДТЭК, так часто я себя никогда не баловала. Только не говорите моему мужу!😂".
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"8️⃣ Самый приятный. Поход к друзьям, у которых есть заветная энергия, делающая мир видимым, интернет осязаемым и главное, ужин — горячим!😂9️⃣ Ой, обманула! Вот он, самый приятный! Именно из-за пункта 9 в Украине опять же через 9 месяцев ожидается повышенная рождаемость. Так что даром времени не теряем!😜", — шутит Наталья Казанина.
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