Популярная певица, телеведущая и кума Михаила Хомы (Дзидзьо) Ольга Цибульская показала, как нужно вести себя в браке.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала забавное видео, в котором дала полезный ответ на случай ссоры с мужем.

"Я не для того с детства училась ходить и разговаривать, чтобы, выйдя замуж, сидеть и молчать! Слышал?!", - говорит Оля Цибульская на камеру, разворачивается и уходит с чемоданами.

"Кошки, оставляйте 🔥 в комментариях, если соглашаетесь!", - обратилась Ольга к поклонницам под видео.

Украинки в комментариях поддержали певицу:

"Когда-то моя тетя меня поучала, чтобы я была тихой к мужу, потому что "покорный теленок две матки сосет".. Но я же не теленок😁";

"Да 100%... язык и язык для того даны, чтобы разговаривать, и тем более, когда замуж выйдешь";

"О, да! А если это еще на соловьином, то это 🔥";

"Это гениально, я считаю 😂👍 как я сама не додумалась до такого";

"100% правда.. И это касается не только тех, кто замужем/женат";

"Не для того мама цветочек воспитывала, чтобы он молчал".

Оля Цибульская только недавно рассекретила своего мужа, с которым она в отношениях уже 20 лет. Избранником артистки оказался бизнесмен Сергей Грисюк. Они начали встречаться еще со школы, когда учились в 10 классе.

Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.

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