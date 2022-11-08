Певица Джамала высказала свое восхищение каждым украинцем и подчеркнула, что украинские уже продемонстрировали свою смелость.

Украинская певица Джамала, которая стала победительницей конкурса "Евровидение" в 2016 году вернулась в Украину и уже успела дать тут свой первій благотворительный концерт. В интервью для "Сніданку з 1+1" она рассказала о благотворительных выступлениях и поделилась восхищением, которое испытывает к украинцам.

Певица рассказала, что ее первый благотворительный концерт в Украине после 24 февраля состоялся в киевском музее Ханенко. Все деньги за билеты будут направлены на благое дело - не часть, не какой-то процент, а все полностью.

"Музейный зал невелик и мы понимали, что это будет ограниченность в количестве людей. Мы собрали более 200 тысяч гривен, но еще можно донатить на банке. Это пойдет на оружие, в нашу защиту, для девушек и парней, которые сейчас находятся под Херсоном", - прокомментировала Джамала.

Кроме того, певица Джамала высказала свое восхищение каждым украинцем и подчеркнула, что украинские уже продемонстрировали свою смелость, а в дальнейшем должны быть еще более трудолюбивыми.

"За это время мы показали, какие мы смелые и свободные. У нас такая жажда свободы, которой не имеет ни один народ. И это увидел мир. Теперь наша задача показать нашу креативность. Ведь наша сила – в наших людях и в их трудолюбии. Мы – как машина. И я хочу воспользоваться возможностью и сказать всем украинцам – вы невероятны! И благодаря вам мы 100% победим", - отметила Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.