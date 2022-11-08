Как сообщает Politeka.net, популярная украинская рэперша Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко), а в прошлом воспитательница детского сада, поет и активно ведет свою страницу в соцсети Instagram, где делится личным. В этот раз она сделала неожиданное признание и рассказала о своих проблемах.

В частности, Alyona Alyona заявила, что страдает от токсической продуктивности. По словам певицы, она часто обвиняет себя и свою команду в том, что они недостаточно эффективно работают по сравнению с другими, но сейчас осознала, что от нелюбви к себе и непринятия результатов своей работы не будет желаемых результатов.

"Я постоянно от себя и всех что-то требую. И если кто-то из нас делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю себя и коллег", –призналась артистка.

Alyona Alyona добавила, что не умеет осознавать чувство усталости и в итоге такое отношение пагубно сказалось на ее здоровье. Она также подчеркнула, что результат работы зависит от качества рабочего времени, а не его количества.



"У каждого есть свое количество ресурса для продуктивной работы. И нужно полюбить себя и быть благодарным себе за все сделанное", – пришла к выводу Alyona Alyona.

Напомним, Alyona Alyona кардинально сменила имидж, показав результат.

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