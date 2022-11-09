Так, в своем Инстаграме шеф-повар признался, что стать собой он смог именно благодаря украинскому языку.

«Я стал собой на 100%, когда перешел на украинский язык. И никакие коучи по поиску своего Я не нужны. Базовый ты – это твой язык, ну и еда, конечно», - подчеркнул Клопотенко.

В День украинской письменности и языка ресторатор призвал украинцев «говорить на украинском, писать на украинском, есть украинское, заниматься любовью на украинском (это для тех, кто еще не пробовал), думать на украинском, ругаться на украинском, благодарить наших защитников на украинском».

Подписчики, комментируя сообщение Клопотенко с его фото, шутят, что, кроме своего языка и еды для поиска своего, Я еще "нужно не стесняться выходить в халате и тапочках на улицу".

«Для поиска своего Я нужны - свой Язык, еда ну и конечно не стесняться выходить в халате и тапочках на улицу», «Ругаться на украинском еще не удается», «Халатик на украинском как будет? А бомбический халатик? Дизайнер халатика украинец?», - комментируют подписчики шеф-повара его призыв и фото.

Напомним, Андрей Данилко вспомнил, как собирал бутылки, чтобы заработать деньги.

Также сообщалось, что Клопотенко признался в своем страхе детства.

Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко озадачил украинцев новым рецептом.