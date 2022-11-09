Актор і співак Андрій Данилко жив із мамою у крихітній квартирі з туалетом на вулиці і не з чуток знає, що таке бідність.

Однак, як стверджує Данилко, тоді для нього маленького це не було проблемою.

«Ми були дуже щасливими, бо не знали, як буває інакше. І те, що мені хотілося, я завжди міг це отримати. Здавав пляшки, збирав чи ходив – щедрував. І я на це чекав весь рік, я брав подругу Таню Гавриленко і ми ходили по квартирах і щедрували. І за це була такса – 20 копійок. Коли нам давали цукерки, ми завжди були засмучені: «Блін, цукерки!». Тому що ми збирали гроші», - розповів Данилко в інтерв'ю «Скажи Гордєєвій».

За словами артиста, потім він чекав на старий Новий Рік і тішився, що він хлопчик, а не дівчинка.

«Тому що дівчатка не мали ходити посівати, а лише хлопчики. І я ходив о п'ятій ранку, сонні люди відкривали і я посипав. І тоді вже давали три карбованці», - згадує Данилко.

В одному зі своїх попередніх інтерв'ю Данилко розповідав, що на гроші, отримані від здачі пляшок, він купував собі марки.

«Здаю, а приймальниця пальцем по шийці проведе і каже: «Щербата!». Щербаті я забирав, бо ці тітки все, що забракували, потім собі брали. Хитрий був – вони терпіти мене не могли, і ось пляшок на санки наберу, здам – і вже при грошах», - згадував артист.

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, чи тримає він образу на свого батька, який п'яним піднімав руку на дружину.

Також Данилко зізнався, чому його речі тепер лише чорного кольору.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилко ховає під кепкою.