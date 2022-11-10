Известная Инстаграм-модель, с недавних пор дизайнер одежды и косметики Ким Кардашьян долго шла к всемирной известности и делала все, чтобы запомниться в сети. Даже после развода Ким остается в центре внимания и всегда впечатляет выходками.
Нравится Кардашьян показывать, что она лучше, чем говорят о ней недоброжелатели. А ее пышны, хоть и искусственные формы, могут выглядеть привлекательно. Для этого Ким даже похудела и преобразила себя – сменила прическу, цвет волос и стиль.
В разноцветных блестящих боди она выглядела довольно ярко, что и подметили комментаторы:
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«Когда я надеваю скиммеры, я действую немного больше 🤣; О, детка, каждый раз, когда я надеваю халат, я чувствую себя Кардашьян; Увольте того, кто редактирует ваши фотографии; Да довольно много лол; плохо отфотошопленная промежность на втором фото; Вперед, наденьте их все».
Причем для рекламы косметики Кардашьян делает иначе, она удивляет видом без макияжа. В этот раз Ким решила показать лицо вблизи, чтобы доказать - она знает, как правильно ухаживать за собой и теперь выглядит значительно моложе.
Многие в сети подмечают, что одной косметикой этого не добиться и Ким не говорит об уколах красоты, тем не менее, большинство восхищается видом Кардашьян.
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