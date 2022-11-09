Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу украинского телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал очаровательное фото с молоденькой женой.

Как известно, еще летом Иракли отыграл роскошную свадьбу с младшей на 17 лет Лизой Чичуа. После этого его страница в соцсети запестрела снимками с любимой. Так и в этот раз шоумен выложил фото с Лизой, на котором они мило обнимаются, и так и излучают любовь. Перед камерой Макацария появился в черной рубашке, а его избранница в темном платье с едва заметными блестками, с красивой укладкой и легким макияжем.

В подписи к публикации Иракли ничего не написал, оставил лишь эмодзи-сердечко. Зато поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена: "Какие вы красивые", "Какие вы красивые! Прекрасная пара!", "Лиза и Иракли очень красивая пара", "Светитесь от счастья", "Такой счастливый Ираклий рядом с супругой. Приятно смотреть", "Красивая вы пара", "Такие замечательные!", "Какие же вы милые и красивые", "Какие вы невероятные. Любите на много лет", "Голубки с лисьими глазами".

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