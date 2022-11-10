На снимках популярная телеведущая Леся Никитюк позирует в старинной блузе с ажурным воротником, длинной юбке в пол и верхней накидке.

Как сообщает Politeka.net, поклонники популярной телеведущей Леси Никитюк привыкли к тому, что знаменитость умеет удивлять и восхищать своими образами. Но в этот раз она превзошла сама себя. В частности, Никитюк впечатлила своим перевоплощением в легендарную писательницу и поэтессу Лесю Украинку. Фото звезда запостила на своей странице в Instagram.

Как оказалось, еще до вторжения рф в Украину, Леся Никитюк попробовала себя в роли актрисы, снявшись в сериале. Оказалось, что в новом кинопроекте телеведущая сыграла одну из самых известных женщин древней и современной Украины - поэтессу Лесю Украинку. К сожалению сериал так и не вышел из-за войны, но знаменитость не устояла и показала себя в образе своей героини.

На снимках Леся Никитюк позирует в старинной блузе с ажурным воротником, длинной юбке в пол и верхней накидке. Образ дополняет прическа, точно такая же, как была у ее легендарной тезки. В подписи к снимкам звезда оставила цитату с известного стихотворения поэтессы - "Contra spem spero!".

Звездные коллеги Никитюк, включая Дашу Астафьеву и Андрея Беднякова, восхитились ее сходством с Лесей Украинкой. Также в комментариях подписчики телеведущей не смогли скрыть удивления и восхищения: "Прямо, как настоящая", "Боже как вы похожа на Лесю Украинку, не только одинаковые имена (псевдоним) но еще и внешность похожа", "Леся вы очень классная! талантливая, смешная", "Леся, может ты в прошлой жизни была Леся Украинкой?".

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

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Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.