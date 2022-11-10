Популярный в Украине шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил необычное фото и рассказал, какое значение для него имеет День украинской письменности и языка.
Как видно, на новой фотографии Эктор запечатлен, сидя на кухне при свечах и держа в руках легендарную книгу "Кобзаря". При этом можно заметить, что для этого праздничного фото ресторатор надел нарядную вышиванку, а за его спиной видно украинский флаг. В своем посте Эктор помимо фото и своих мыслей написал также строки из стиха украинского гения Тараса Шевченко.
"Сегодня день украинского языка и письменности – это день, который мы счастье праздновать, потому что именно за это сейчас и боремся. Чтобы иметь возможность говорить по-украински, чтобы делать патриотические татуировки, чтобы писать песни и посты так, как хочется этого нам. Чтобы не стоять на блок постах, чтобы не прятать украинский паспорт, чтобы не бояться ложиться спать. Чтобы жить и строить будущее. Что-то меня на каждый украинский праздник прямо пробирает – я очень в нас верю. С праздником, мои любимые украинцы Украина больше всего!", - написал Хименес-Браво.
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