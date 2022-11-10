Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка порадовала кадрами в роскошной вышиванки и разоткровенничалась о значении языка в ее жизни.

Как видно, на фотографиях Джамала запечатлена в интересной локации, а не некоторых кадрах в студии украинской радиостанции. Перед камерой она пояивлась в роскошном платье-вышиванке, которое ей очень идет и отлично лежит на фигуре. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Джамала рассказала о том, что язык имеет большое значение в жизни и песнях: "С Днем украинской письменности и языка! Этот праздник – руководство нам любить родной язык и чувствовать его на протяжении всей жизни. Говорить по-украински, творить – это моя исповедь. Мои песни, написанные на украинском языке, – это тоже исповедь. Мой способ разговаривать с вами, моими слушателями, говорить миру и открываться. И даже мой способ не ходить к психотерапевту. Если у меня есть какая-то проблема – пишу о ней. Вы можете делать так, потому что письмо выдержит все, особенно когда нет никого рядом. В интервью и своих песнях звучу на украинском языке. Она придает мне силы и помогает в нужные моменты. Мой способ борьбы – мова".

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