Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила свое фото и рассказала, куда отправляется после завершения американского тура.

На новой фотографии Светлана запечатлена, сидя за столом в тусклой комнате, похоже, она устроила себе вечер при свечах. Перед камерой артистка появилась в черном свитере с красивым ожерельем. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уставший вид.

В подписи к публикации Лобода рассказала о завершении тура по Америке и анонсировала свой концерт в Казахстане: "Мы завершили наш благотворительный тур по Америке. Он был организован в короткие сроки и городов было не так много, как хотелось бы, но я обязательно вернусь. Я благодарю моих невероятных зрителей за любовь, преданность и такой теплый прием! Вы сделали меня еще сильнее, вы даете мне силы жить и творить! И я точно знаю, что вместе мы способны преодолеть абсолютно все. А я продолжаю свое путешествие и уже 18 ноября мы увидимся в Казахстане! Там состоится специальный перформанс на "Мисс Казахстан-2022", где я также буду членом жюри, а 19 ноября наш большой сольный концерт в Алматы! Жду вас очень!".

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