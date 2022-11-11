Речь идет о Тарасе Цымбалюке, пишет Politeka.net.

О нем Валерия главному герою «Холостяка» Алексу Топольскому рассказала на первой вечеринке.

На своей страничке в Instagram девушка призналась: «Очень люблю Тараса как друга. Он невероятный человек».

На мнение о том, что они прекрасно смотрятся Валерий ответила, что они с Тарасом «и по отдельности две яркие личности».

Участница 12 сезона шоу «Холостяк» рассказала, что они с Цымбалюком познакомились на съемках украинского сериала и состояли в романтических отношениях три года.

За это время они много раз расходились, потом опять решали быть вместе пока окончательно не поняли, что им не суждено быть парой.

Напомним, в июле 2021-го года актер женился на девушке по имени Тина Антоненко. Пара заключила брак третьего июля, в третью годовщину их отношений.

О новом статусе Тина сообщала на своей странице в Инстаграм, опубликовав фото, на котором они позируют на фоне гор в халатах с надписью «мистер и миссис Цымбалюк».

Однако этот брак оказался недолговченым.

"Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми, должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается", — сообщил Цымбалюк всего через год после свадьбы.

Примечательно, что его первый брак также просуществовал недолго. С однокурсницей Ангелиной они встречались два года, а затем поженились. По словам Тараса, предложения руки и сердца не было - все сложилось само собой, под влиянием родственников.

"Ангелина с мамой жили в квартире, которую сдали без ремонта и они не делали там ремонт и два года там жили. Я помню, что сделал им полностью ремонт, и тут приехала ее бабушка и говорит: „Ну, Тарас, ты уже здесь ремонт сделал“. И моя мама говорит: „Чего ты себе квартиру не купил? Зачем чужим людям ремонт сделал? Уже женись тогда“. Я как-то походил с этими мыслями, и мы поженились", — рассказывал Цымбалюк.

Но уже через полтора года Тарас принял решение о разводе.

«Я понял, что я вообще не нагулялся, это не мой человек и мы, видимо, поторопились», — говорил Тарас.

Напомним, уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.

Крмое того, Politeka писала, что Цымбалюк раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".