Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская переехала из маленького города в Ривненской области в Киев и здорово натерпелась. Это произошло из-за того, что она разговаривала на украинском языке. Артистка рассказала об этом на своей странице в Instagram, припомнив все фразы, которые ей говорили.

В свой адрес Оля Цибульская слышала: "Украинской никто не разговаривает. Ты хочешь попасть на телевидение? Хочешь, чтобы тебя ратировали на радио? Так пиши модные русскоязычные песни. Это шоу-бизнес, а ты из села, из провинции, ты же говоришь на украинском языке, ты ничего не понимаешь".

Это происходило 15 лет в Киеве, когда артистка только пыталась пробиться на украинскую сцену: постоянные унижения украинского языка и невозможность петь то, что хочеться.

Популярные статьи сейчас

Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график

Российские войска уходят из Херсона, срочное заявление Шойгу: "В ближайшие сроки..."

Погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности

Тышкевич раскрыла, почему им с мужем придется уехать из нового дома: "Полномасштабная внесла много коррективов"

Откровение бойца ВСУ с передовой: "Устали очень, все меньше шуток, все меньше улыбок"
Показать еще

"Я не понимала, как может быть иначе, ведь в Западной провинции я слышала с детства только украинский язык. Для меня он всегда один, родной, соборный и официальный. Я горжусь, что не сдалась и стала співачкою, а не певицей", - призналась Оля Цибульская.

Кроме того, артистка предоставила видео, которое было снято во время благотворительного концерта в Чехии.

Напомним, Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.

Как Politeka сообщала, муж Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.

Также Politeka писала, Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.