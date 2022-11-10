Это происходило 15 лет в Киеве, когда Оля Цибульская только пыталась пробиться на украинскую сцену: постоянные унижения украинского языка и невозможность петь то, что хочеться.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская переехала из маленького города в Ривненской области в Киев и здорово натерпелась. Это произошло из-за того, что она разговаривала на украинском языке. Артистка рассказала об этом на своей странице в Instagram, припомнив все фразы, которые ей говорили.

В свой адрес Оля Цибульская слышала: "Украинской никто не разговаривает. Ты хочешь попасть на телевидение? Хочешь, чтобы тебя ратировали на радио? Так пиши модные русскоязычные песни. Это шоу-бизнес, а ты из села, из провинции, ты же говоришь на украинском языке, ты ничего не понимаешь".

Это происходило 15 лет в Киеве, когда артистка только пыталась пробиться на украинскую сцену: постоянные унижения украинского языка и невозможность петь то, что хочеться.

"Я не понимала, как может быть иначе, ведь в Западной провинции я слышала с детства только украинский язык. Для меня он всегда один, родной, соборный и официальный. Я горжусь, что не сдалась и стала співачкою, а не певицей", - призналась Оля Цибульская.

Кроме того, артистка предоставила видео, которое было снято во время благотворительного концерта в Чехии.

Напомним, Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.

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