Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская переехала из маленького города в Ривненской области в Киев и здорово натерпелась. Это произошло из-за того, что она разговаривала на украинском языке. Артистка рассказала об этом на своей странице в Instagram, припомнив все фразы, которые ей говорили.
В свой адрес Оля Цибульская слышала: "Украинской никто не разговаривает. Ты хочешь попасть на телевидение? Хочешь, чтобы тебя ратировали на радио? Так пиши модные русскоязычные песни. Это шоу-бизнес, а ты из села, из провинции, ты же говоришь на украинском языке, ты ничего не понимаешь".
Это происходило 15 лет в Киеве, когда артистка только пыталась пробиться на украинскую сцену: постоянные унижения украинского языка и невозможность петь то, что хочеться.
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"Я не понимала, как может быть иначе, ведь в Западной провинции я слышала с детства только украинский язык. Для меня он всегда один, родной, соборный и официальный. Я горжусь, что не сдалась и стала співачкою, а не певицей", - призналась Оля Цибульская.
Кроме того, артистка предоставила видео, которое было снято во время благотворительного концерта в Чехии.
Напомним, Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.
Как Politeka сообщала, муж Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.
Также Politeka писала, Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.