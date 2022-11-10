Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук каждый день показывает в Инстаграм каждый из своей жизни, общается с фанатами и делится историями о развитии. Также артистка обращает внимание на свои увлечения и впечатляет новыми фото.

В этот раз Анна решила похвастаться, кто будет ее обучать мастерству плавных движений. Саливанчук возобновила свои тренировки и с недавних пор занимается танцами в студии. В этот раз в Стори она похвасталась, что с ней занималась и Илона Гвоздева, знаменитый хореограф и одна из победительниц танцевального шоу.

Также она показала, что у них есть время и подурачиться перед камерой, преподав небольшой урок по танцам.

"Натанцевалась и кайфонула" - пишет Анна.

Ранее на своей странице в Instagram Саливанчук решила поделиться рецептом супа-пюре из брокколи.

"Очень простой рецепт, с которым справится даже кулинар-новичок. Сначала подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Брокколи можете брать свежую или замороженную. Картофель нужен большой, если картофель среднего размера, лучше взять 3-4 штуки. Чем больше картофеля, тем густее будет суп", - объясняет Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

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