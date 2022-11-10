Знаменитая артистка Дженнифер Энистон в свои 53 года смогла впечатлить фанатов не хуже, чем Дженнифер Лопес.

53-летняя Дженнифер Энистон для журнала Allure изумила целой подборкой стильных образов, которые не скрывали ее фигуру. На представленных кадрах можно заметить винтажное белье и одежда из коллекций Gucci и Dior 1996-1997 года.

«Я чувствую себя как можно лучше от того, какая я сегодня. Лучше, чем в 20, 30 или 40 лет. Мы должны перестать говорить всякое дер*мо о себе. Тебе когда-нибудь будет 65 и ты подумаешь, что в 53 выглядела чертовски прекрасно. Я горжусь своими морщинами и сединами.

Также Дженнифер затронула тему детей в интервью: «Это было действительно тяжело. Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бы отдала все, если бы кто-то сказал мне: «Заморозь свои яйцеклетки. Окажи себе услугу». Но вот сегодня. Корабль отплыл».

В сети бурно отреагировали на откровения и яркие образы Дженнифер:

«Она проснулась и зажгла инстаграм; Потрясающе❤️ Внутри и снаружи; Эм, мы сегодня снова в 90-х??; Эти кадры восхитительны!!! Ты выглядишь невероятно, а статья очень мощная!!🔥; Красиво ты💗; Какая МАЛЫШКА!! Это синее платье для меня 💙🔥; Невероятно, кожа светится, ты выглядишь прекрасно ❤️🔥; Волосы создают атмосферу 6 сезона Рэйчел Грин; спасибо за все утешение и радость;

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