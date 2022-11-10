Как оказалось, релиз трека "Зоряна моя дружина" Виктор Павлик готовил еще до войны год назад, но война сломала все планы.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Виктор Павлик выпустил трогательный трек, который посвятил своей любимой жене Екатерине Репяховой. Клип на песню было снято за два дня до войны. Молодая жена музыканта не удержалась и опубликовала его на своей странице в Instagram.

Как оказалось, релиз трека "Зоряна моя дружина" Виктор Павлик готовил еще до войны год назад. А теплый семейный клип под эту песню Виктор и Катя записали 22.02, за два дня до вторжения россии.

"Эта песня посвящена всем украинским женам. На нас с вами держится этот мир. Но пусть наши мужчины всегда будут нашей опорой и всегда будут с нами... Это видео – наша память. Память о довоенной жизни…", - написала Екатерина Репяхова в подписи к видео.

В комментариях пользователи сети делились впечатлениями о прослушивании новой песни Виктора Павлика и написали парочку комплиментов под постом Екатерины Репяховой: "Очень красиво все здесь и песня и ваша семья", "Очень красивая и нежная песня", "Класс какая красивая песня и семья, счастья вам", "У меня мурашки по коже... А песня теперь постоянно на повторе... ", "Катюнька, песня просто супер, а ты и Витюнька и Мишутка невероятно позитивные!".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.