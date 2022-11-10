После полномасштабного вторжения россии в Украину Кекелия вместе с маленьким сыном Иваном уехала из Киева.

Она уговаривала покинуть дом и родителей, проживавших в Харькове, который страдал о ракетных обстрелов.

«Это просто невозможно. Когда они звонят и я слышу через трубку, как там что-то взрывается, летит. Моя племянница просто рыдала днями и ночами. Ей 13 лет и она боялась выходить на улицу», – рассказала Кекелия в интервью «ЖВЛ».

Вера постоянно уговаривала родителей и брата Гурама уехать из горящего Харькова, и они долго не решались, боясь ехать под обстрелами.

Наконец брат с семьей решился вырваться из города и уехать в Грузию. У мужчины с детства инвалидность, поэтому за границу его выпустили.

«Мои родители продолжали быть в Харькове. Там же закрутки, как же квартира, как мы все это оставим. А там вокруг них уже ничего не было и танки ездили под окнами. Я не могла ничем их оттуда выкурить», – рассказывает Кекелия.

Наконец, единственная причина, по которой родители певицы согласились уехать из Харькова – это ее беременность.

Уговорив родителей на выезд, певица запланировала также ехать в Грузию, к брату.

«Мы побыли какое-то время всей семьей вместе, и за это время я поняла, что у нас очень сильная семья. Очень. Очень их люблю», – признается артистка.

И именно там в Грузии Вера Кекелия едва не лишилась родного человека.

«В Грузии произошел сердечный приступ у моего брата. Наверное, еще поэтому мы там были, чтобы быть рядом с ним. Он молодой человек, какой сердечный приступ?», - рассказала Вера дрожащим голосом.

К счастью, Гураму сделали экстренную операцию, сейчас ему ничего не угрожает.

Брат Веры с семьей находится в Германии, а их родители в Киеве – помогают Вере, родившей второго сына Матвея в августе, с детьми.

Напомним, Кекелия из "Женского квартала" тронула необычным исполнением Гимна Украины.

Также сообщалось, что Ивана Онуфрийчук из "Танцев со звездами" довела до слез историей маленькой украинки.

Кроме того, Politeka писала, что TAYANNA в свадебном платье блеснула тонкой талией.