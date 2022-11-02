Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, на якому чуттєво виконує Гімн України.

У ролику Віра зображена у студії телеканалу "1+1" і наживо виконує український гімн. Перед камерою вона з'явилася в елегантному білому костюмі вільного крою. Її волосся зачесане в акуратне укладання, а на обличчі красивий макіяж, доповнюють образ вишукані сережки.

У підписі до публікації Кекелія напсіала: "ГІМН УКРАЇНИ. Щоранку, в ефірі "Сніданку з 1+1", ви чули Наш Гімн, записаний ще у мирний час до Дня Незалежності України! Сьогодні ж я співала його для вас наживо, ніби повертаючись того сонячного і спокійного дня. Друзі, я впевнена, що цей час не за горами. Ми вистоємо. Ми переможемо. Дякую @ohnivets_family за цей чудовий музичний супровід".

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