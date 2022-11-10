Артистка Джамала подчеркнула, что для нее это большая ответственность, но она сделает все возможное, чтобы выбрать достойного музыканта.

Как сообщает Politeka.net, певица Джамала, которая принесла Украине победу на "Евровидении-2016", уже в шестой раз будет судить Национальный отбор. Она честно призналась, что не надеялась выиграть в народном голосовании, но якобы рада, что украинцы выбрали именно ее. Кроме того опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила всех, кто за нее проголосовал.



Артистка подчеркнула, что для нее это большая ответственность, но она сделает все возможное, чтобы выбрать достойного музыканта.

"Спасибо всем, кто поддержал в голосовании. Чувствую большую ответственность перед каждым и каждой из вас. В этом году Евровидение является украинским конкурсом, хоть и будет проходить в Ливерпуле, поэтому мы должны избрать сильного украинского представителя вместе", - написала Джамала.

Кроме того, она прикрепила к своему посту снимок, на котором позировала в смелом наряде, подчеркнувшем ее фигуру. Так, Джамала позирует в фиолетовом крошечном топе с пышными рукавами буфами, черной юбке и пестрыми украшениями. Привлекает к себе внимание необычная прическа артистки: заплетенные косички, украшенные фиолетовыми лентами.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.