По словам Кекелии, скандалы дома были просто безумные. Муж актрисы еще в декабре понимал, что война неизбежна, но его жена в это не верила.
«Он уже в декабре 2021 года считал, что вот-вот, со дня на день произойдет полномасштабная война и россия нападет на Украину. Он мне говорил, что надо ехать, а я говорила: "Ты вообще в своем уме? Куда уезжать? Зачем?". И у нас были скандалы огромные просто. Даже мы уже решали, как будем расторгать брак», - призналась Кекелия в интервью «ЖВЛ».
Не унимали супругов ни маленький сын Иван, ни беременность Веры.
«Однажды был момент, что мы такие: Ну, значит, выхода нет. Развод. Была такая точка, что ни я, ни он не знали, что с этим делать. Вот как не слышали друг друга. И ты будто хочешь услышать, но не получается», - объяснила актриса.
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По словам звезды «Женского квартала», это были не лучшие времена в их отношениях, но спасти брак удалось, как ни странно, благодаря расстоянию.
Спасаясь от войны, беременная Кекелия вместе с сыном Иваном улетели в Грузию.
«Нам помогло это расстояние. Рома остался один, без нас, ему тоже было нелегко. Ты в Киеве сам, здесь гремит, летит. Ты многое переоцениваешь. Я тоже почувствовала, что мне не хватает Ромы. И я четко ответила на свой вопрос, что мне лучше с мужем», - говорит Вера.
Ее муж Роман тоже понял, что хочет быть с Верой. Напомним, что в августе они во второй раз стали родителями – сына назвали Матвеем.
Напомним, с родным братом Кекелии в Грузии произошла большая беда.
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