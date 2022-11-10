Як виявилось, реліз треку "Зоряна моя дружина" Віктор Павлик готував ще до війни рік тому, але війна зламала всі плани.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Віктор Павлик випустив зворушливий трек, який присвятив своїй коханій дружині Катерині Репяховій. Кліп на пісню було знято за два дні до війни. Молода дружина музиканта не втрималася і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram.

Як виявилось, реліз треку "Зоряна моя дружина" Віктор Павлик готував ще до війни рік тому. А теплий сімейний кліп під цю пісню Віктор та Катя записали 22.02, за два дні до вторгнення росії.

"Ця пісня присвячена всім українським дружинам. На нас з вами тримається цей світ. Але нехай наші чоловіки завжди будуть нашою опорою і завжди будуть з нами... Це відео – наша пам'ять. Пам'ять про довоєнне життя…", - написала Катерина Репяхова у підпис до відео.

У коментарях користувачі мережі ділилися враженнями про прослуховування нової пісні Віктора Павлика і написали парочку компліментів під постом Катерини Репяхової: "Дуже красиво все тут і пісня і ваша сім'я", "Дуже красива та ніжна пісня", "Клас яка гарна пісня та сім'я, з вам", "У мене мурашки по шкірі... А пісня тепер постійно на повторі...", "Катюнька, пісня просто супер, а ти і Вітюнька та Мишко неймовірно позитивні!".

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