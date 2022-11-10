Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Кекелія разом з маленьким сином Іваном виїхала з Києва.

Вона вмовляла залишити дім і батьків, які мешкали в Харкові, який потерпав від ракетних обстрілів.

«Це просто неможливо. Коли вони дзвонять і я чую через слухавку, як там щось взривається, летить. Моя племінниця просто ридала днями і ночами. Їй 13 років і вона боялася виходити на вулицю», - розповіла Кекелія в інтерв’ю «ЖВЛ».

Віра постійно вмовляла батьків і брата Гурама виїхати з палаючого Харкова та вони довго не наважувались, боючись їхати під обстрілами.

Врешті брат із родиною наважився вирватися з міста і поїхати до Грузії. Чоловік з дитинства має інвалідність, тож за кордон його випустили.

«Мої батьки продовжували бути в Харкові. Бо там же ж закрутки, як же ж квартира, як ми все це лишимо. А там навколо них вже нічого не було і танки їздили під вікнами. Я не могла нічим їх звідти викурити»», - розповідає Кекелія.

Врешті єдина причина, через яку батьки співачки погодилися виїхати з Харкова – це її вагітність.

Вмовивши батьків на виїзд, співачка запланувала також їхати до Грузії, до брата.

«Ми побули якийсь час всією сім’єю разом, і за цей час я зрозуміла, що в нас дуже сильна родина. Дуже. Дуже їх люблю», - зізнається артистка.

І саме там в Грузії Віра Кекелія мало не втратила рідну людину.

«В Грузії стався серцевий напад у мого брата. Напевно, ще через це ми там були, щоб бути поряд з ним. Він молодий чоловік, який серцевий напад?», - розповіла Віра тримтячим голосом.

На щастя, Гураму зробили екстрену операцію, нині йому нічого не загрожую. Зараз брат Віри з родиною знаходиться в Німеччині, а їх батьки у Києві – допомогають Вірі, яка народила другого сина Матвія у серпні, з дітьми.

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