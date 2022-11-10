Це відбувалося 15 років у Києві, коли Оля Цибульська лише намагалася пробитися на українську сцену: постійні приниження української мови та неможливість співати те, що хочеться.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська переїхала з маленького міста на Рівненщину до Києва і здорово натерпілася. Це сталося через те, що вона розмовляла українською мовою. Артистка розповіла про це на своїй сторінці в Instagram, пригадавши всі фрази, які їй говорили.

На свою адресу Оля Цибульська чула: "Українською ніхто не розмовляє. Ти хочеш потрапити на телебачення? Хочеш, щоб тебе ратували на радіо? Так пиши модні російськомовні пісні. Це шоу-бізнес, а ти із села, з провінції, ти ж говориш українською мовою, ти нічого не розумієш".

Це відбувалося 15 років в Києві, коли артистка лише намагалася пробитися на українську сцену: постійні приниження української мови та неможливість співати те, що хочеться.

"Я не розуміла, як може бути інакше, адже в Західній провінції я чула з дитинства лише українську мову. Для мене вона завжди одна, рідна, соборна та офіційна. Я пишаюся, що не здалася і стала співачкою, а не певицей", - зізналася Оля Цибульська.

Окрім того, артистка надала відео, яке було знято під час благодійного концерту у Чехії.

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