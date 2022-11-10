Бритни Спирс является популярной артисткой, которая много лет была под контролем семьи и не имела права даже самостоятельно посещать врача. После долгих судебных тяжб артистку все же освободили от опекунства.

В Инстаграм кадры с Бритни обсуждают довольно активно, недавно артистка показала в сети, чем занималась на отдыхе:

«Когда все переворачиваешь 🎀 !! В этом году во Французской Полинезии» - сказано в подписи. Однако многих беспокоит, что кадры старые, сама Бритни не выходит на связи и не понятно, кто ведет Инстаграм вместо нее.

«Мне очень грустно, что она в той же ситуации, что и во время консервации... Все вокруг нее скрывают правду и держат нас в дураках. Кто контролирует ее инстаграм?; думаю, что Бритни сейчас в какой-то психиатрической больнице… кто-то ведет ее инстаграм, чтобы притвориться, что все по-прежнему в порядке; Где Брит? Она не хочет быть на IG?; хорошо, но быстрый вопрос, как давно это было?».

В Инстаграм продолжают появляться старые видео Бритни из дома, с которого она собиралась уехать довольно давно.

При этом на комментарии и сообщения Бритни не отвечает.

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