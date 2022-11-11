Известная модель, звезда реалити-шоу и владелица своего бренда одежды Ким Кардашьян серьезно занялась своими линейками нарядов и теперь сама носит их как можно чаще, чтобы привлечь внимание.

Для этого Ким даже создала огромную гардеробную и устраивает там специальные фотосессии, чтобы привлечь внимание. Фанаты заметили, что Ким постепенно меняет стиль, однако положительно оценивают новые наряды без лишней вульгарности.

«Праздничный магазин!» - пишет Ким под кадрами.

Фанаты отреагировали по-разному на фотосессию Кардашьян:

«Нужно все уютно; ахахах ты самый милый человек; Но вы, ребята, ничего не держите в запасе...; Можешь сделать комплект для собак 🥹🫶🏽; Хорошо, мисс Скимберли; Есть ли здесь кто-нибудь, кому это нравится так же, как и мне?😏; Одержима всеми этими взглядами! 🔥😍; Я хочу все это🔥; Розовый! 💕; мне нужно все это; Люблю это😍».

Нравится Кардашьян показывать, что она лучше, чем говорят о ней недоброжелатели. А ее пышны, хоть и искусственные формы, могут выглядеть привлекательно. Для этого Ким даже похудела и преобразила себя – сменила прическу, цвет волос и стиль.

В разноцветных блестящих боди она выглядела довольно ярко, что и подметили комментаторы.

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