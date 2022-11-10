На своей странице в Instagram Маричка Падалко представила множество новостей, которые бурно обсуждали за последние сутки. Наиболее обсуждались заявления оккупантов, ведь они отступают из Херсона (видео 1-2). После более чем трех месяцев контратак наших воинов, усиливавшихся постоянными ударами из оружия союзников по коммуникациям оккупантов, руководители «второй армии мира» отдали приказ на отступление.

«В конце лета враг стянул на этот фронт большинство своих боеспособных десантных войск, но украинская сила победила. Вечная память нашим воинам, отдавшим жизнь за приближение освобождения украинского Херсона.

«Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить об отступлении россиян» - заявили в офисе украинского президента. «Тем более часть российских войск остается в Херсоне, и в регион взимается дополнительная российская рабочая сила». Тем временем, российские флаги постепенно из Херсона исчезают (видео 3)» - добавляет Падалко.

Она также рассказала и показала, как российские оккупанты подрывают абсолютно все мосты на правом берегу Херсона, чтобы отвести оттуда свои войска и притормозить продвижение ВСУ (фото 4 – обведены красным)

Также оккупанты заявили о гибели в ДТП херсонского оккупационного «мэра», коллаборанта Стремоусова (видео 5). Поскольку инцидент произошел именно сегодня на фоне громких новостей вокруг Херсона, а тела жертвы пока никто не видел, версии разные:

а) невероятное стечение обстоятельств, и предатель действительно мертв, б) убрали «свои», потому что он будто бы был против отвода войск из города, а ДТП произошло далеко в тылу россиян, в) это – инсценировка, и коллаборант жив.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.