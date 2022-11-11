Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила милые фото с украинскими защитниками и рассказала, что удалось приобрести для них после ее концертов в Европе.

Как видно, на одной из фотографий Христина запечатлена с украинскими защитниками, видимо, передавала свои подарки. На снимке певица позирует в легком клетчатом платье, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Также в посте Христина показала кадры с военными, которые демонстрируют ее "подарки" с открытками, на которых автографы артистки.

В подписи к публикации Соловий написала: "Как и обещала, публикую отчет приобретенной амуниции для военных, из средств первой части тура Украинский Яр. Нам удалось приобрести: 5 бронежилетов, 5 касок, 30 комплектов зимней одежды от британского производителя, Пикап, 3 тепловизоры. Спасибо @kalina_dima9100, за помощь с поиском и перегоном машины в Украине. Спасибо @sofyushka_sofi и всем причастным за приобретение одежды и техники. Кроме того, оставленные средства мы с командой направили на закрытие актуальных сборов на машины и технику. Напоминаю вам, что "Украинская ярость" едет по городам Украины, Чехии и Германии. Ссылки на билеты в описании профиля. Военным нужна наша помощь. Буду ждать вас на концертах".

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