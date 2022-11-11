Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась необычным фото и рассказала о своем внутреннем состоянии.

На новой фотографии Юлия запечатлена в интересной локации, она как будто стоит за сеткой, а на ее глазах замерли слезы. Перед камерой артистка появилась в темном наряде, ее волосы собраны в необычную прическу с множеством серебристых заколок, а на лице яркий макияж и грустное задумчивое выражение, она не смотрит в объектив.

В подписи к публикации Санина написала: "Чувствую себя перышком, летящим по ветру… Уже завтра буду в другом городе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "А нам, с земли, видно не веянное ветрами затерянное перышко, а сильная и свободная птичка, чьи крылья покорили стихию и несут ее к вожделенной цели", "Ты прекрасна, хорошо, что ты есть!", "Юля, ты плачешь?", "Очень красивое фото, в глазах тоска по Украине и родному дому", "А глаза такие красивые, но такие грустные", "Было бы интересно читать там твои мысли", "Боже, Юля, ты такая красивая", "Красота".

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