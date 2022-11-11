Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко рассказала об освобожденных населенных пунктах на Херсонщине.

Популярная украинская телеведущая каждый день публикует в Инстаграм специальную подборку самых обсуждаемых новостей за сутки и этот раз не стал исключением. Известно, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов! Воинов ВСУ встретила Снегиревка (видео 1-2) и Павловка.

Вчера ВСУ освободили 12 населенных пунктов на Херсонщине, (видео 3-4), туда возвращаются украинские флаги, в частности, в Станислав (видео 5). Люди сразу делятся с военными ужасами русской оккупации (видео 6).

«Киселевка (видео 7) и Брускинское (видео 8– заходят), Чкалово (9) – тоже под нашим флагом

Российские оккупанты начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением из города. Местные жители сообщают, что россияне уже взорвали в Херсоне телецентр, котельные и объект облэнерго.

Сложнее остается ситуация на Донецком направлении, говорит Генштаб. Это также подтверждают бойцы ВСУ (видео 10)

Россия накапливает ракеты, чтобы нанести новый массированный удар – заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат» - сообщает ведущая в Инстаграм.

Поклонники поддерживают увиденные новости:

«Ребята наши молодцы, да хранит их Гоподь ❤️; Наши мужественные воины, пусть Господь вас хранит 🙏; Спасибо ВСУ 🙏 храни Бог наших Героев 😢 сегодня от вашей подборки Маричка рыдаю 😢 от гордости и боли за людей; Боже храни, каждого украинского воина💛; Боже, береги Украину. Береги наших ребят. Слава ВСУ 🇺🇦».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.