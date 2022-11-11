58-летняя Моника Беллуччи всегда блистает на показах и модных вечерах в классических костюмах, появляется на съемках старшей дочери и интригует анонсами в Инстаграм. Недавно Моника дала интервью и приняла участие в нескольких съемках.

Яркий макияж с акцентом на карие глаза, пышная и немного помпезная укладка с начесом, а также украшения с драгоценными камнями преобразили Монику. Более того, ее привычные классические луки обычно отличались от подобных кадров.

В сети поддержали эксперимент:

«Это новый топ; мне нравится эта блуза; я не верю, выпуск уже так скоро; ее дочь может поучиться манере так позировать; вау ее талант впечатляет; скучаю по прошлым работам; Моника, когда будет ваш фильм?».

Не так давно 58-летняя знаменитость удивила образом на съемке для модного журнала, а также рассказала о своих планах на будущее. Моника Беллуччи старается появляться на светских мероприятиях со старшей дочерью, которая задумалась не только о модельной, но и актерской карьере, как и ее мама.

Моника же блистает на показах и модных вечерах в классических костюмах, причем практически всегда в одних серо-черных тонах. Артистка не дает акцент на фигуре и не прячет морщины за фотошопом.

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